棒球》「勝利至上主義」太嚴重 筒香嘉智盼限制學生投球數

去年第100屆夏季甲子園，秋田縣金足農業高校王牌吉田輝星燃燒881球。（資料照，記者林宥辰攝）

〔體育中心／綜合報導〕去年第100屆夏季甲子園，秋田縣金足農業高校王牌吉田輝星燃燒881球，他整個夏天大賽投球累積多達1517球，讓外界重新檢視學生投球數過多的問題。日本職棒橫濱DeNA重砲筒香嘉智認為，日本棒球界有著「勝利至上主義」的問題，投手用球數過多，需要制定相關規定來保護小球員。

《Full Count》報導，筒香嘉智在昨天（25日）參加日本外國特派員協會中說，近年來棒球界的人口減少，日本已遇到少子化的問題。他表示，自己常聽到孩童們打棒球，因為受傷動手術中斷棒球生涯。

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筒香嘉智指出，棒球界中有著一個原因「勝利至上主義」，「不管哪個年代，比起選手的未來性，更重視現在的勝利。」他說，勝負擺第一，卻犧牲孩子們的未來，「孩子們必須優先被考慮，而不是以大人為中心。」

另據《Japan Times》報導，筒香嘉智在2017年代表日本隊參加經典賽，看到包含來自大聯盟、日職、以及其他聯盟的選手，投手群用球都受到限制；但相對地，日本高校野球的投手們，卻沒有用球數的限制，似乎很少考慮到小朋友們的身體。

「孩子們沒有獲得保護。」筒香嘉智說「我覺得這很奇怪。」他認為，應該制定相關規則保護年輕運動員，除了投球數限制外，小球員們也應該減少參加比賽。筒香嘉智還提到日本的練球文化，以及教導年輕球員的方式，教練的權力騷擾以及言語虐待等行為，讓越來越多球員離開比賽，並可能導致孩童們參與度下降。

新潟縣高校野球聯盟去年12月決定為了保護投手，從今年春季大會開始實施投球數限制。但這個消息卻引起日本國內不同的反響，這也代表要改變日本這種根深蒂固的方式有多困難。

「最重要的是孩童們的未來。」筒香嘉智說，「如果每個人都考慮這個問題，我想不會太難。」他還舉例，自己聽到有一位媽媽計畫要讓孩子加入棒球隊，但在觀看球隊練習之後，這位媽媽改變主意，沒有讓兒子打球。

「很多教練都認為，教導孩子們自己經歷過的事情是好的。」筒香嘉智表示，「那如果教練40歲呢？那些教練的經歷都非常老舊了。」他指出，很多教練都還有其他工作，甚至週末也上班，沒有太多時間深入研究最好的練習方式，認為應該制定規則保護孩童。

筒香嘉智指出，「如果你不考慮保護孩子，並幫助他們成長，那就沒有必要讓棒球復甦。」

筒香嘉智。（資料照，記者林正堃攝）

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