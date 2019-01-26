SBL Live》蔣淯安扮第四節先生 台啤力克龍頭金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 金酒 23 16 24 24 87 台啤 29 21 23 19 92

第四節

夏普開節砍進三分。張容軒更是砍進三分又造成犯規，完成四分打。金酒剩下3分差。夏普又砍進三分，金酒開節一分半就追平比數。蔣淯安跳出為台啤得分，完成三分打。周伯勳又在禁區造成夏普犯規，完成兩罰。蔣淯安又砍進三分，分差回到10分。蘇奕晉在籃下單打得分。不過蔣淯安又在中距離跳投得分。塞瑟夫也砍進三分。蔣淯安在時間剩下40秒發生失誤，蘇奕晉上籃得分。下一波進攻，林柏偉完成兩罰。張羽霖發球發生失誤，時間剩下20秒，分差五分，金酒掌握進攻。不過佐藍三分嘗試沒進，最終金酒反攻無力，吞下敗仗。

周伯勳上籃得分（記者林正堃攝）

第三節

周伯勳、塞瑟夫跳出得分，王子綱也砍進三分，台啤分差拉開到10分。金酒暫停過後，佐籃馬上跳出得分，砍進一顆三分。夏普也在禁區展現優勢，單打塞瑟夫成功，分差7分。佐籃繼續在外線開火。張羽霖也在外線展線火力。周伯勳遭判違反運動精神犯規。

蘇奕晉與周伯勳爭搶籃板球（記者林正堃攝）

蔣淯安上籃得分（記者林正堃攝）

第二節

王皓吉砍進第二節一開始就砍進三分，塞瑟夫也利用身高優勢，在籃下拋投拿分，不過夏普也開始得分模式，連續拿下四分，佐籃、夏普跳出追分，分差剩下4分。不過金酒在追分之際，周伯勳又完成三分打。塞瑟夫又靠著籃下單打能力得分。台啤又再度拉開差距。佐籃在時間剩下一分鐘時擦板得分，分差來到7分。蔣淯安撿到進攻籃板後，上籃得分。

塞瑟夫上籃得分（記者林正堃攝）

簡祐哲上籃得分（記者林正堃攝）

第一節



開賽黃泓瀚就飆進兩顆三分球，金酒則是靠著夏普、蘇奕晉得分，目前台啤領先五分。蔣淯安也在外線開火，台啤開賽的高命中率，迫使金酒喊出暫停。于煥亞暫停後帶頭追分，砍進一顆三分後，佐籃又趁著對手失誤，快攻上籃得分。夏普在籃下放進兩分後，金酒追平比數。于煥亞進攻發生失誤，蔣淯安帶球過半場後，妙傳給籃下的王皓吉，完成三分打。愛德連續兩次上籃得手，台啤再度拉開分差到七分。柯旻豪在籃下放進兩分，阻斷台啤進攻氣燄。 不過愛德展線火燙手感，再砍進三分。讀秒階段，夏普站上罰球線，完成兩罰。

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