「喬納」澳網決賽頂尖對決 今日賽事預告與轉播

納達爾與喬科維奇在2012年之後再次於澳網決賽碰頭（法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

澳網進入到最後白熱化階段，男單決賽將在今天下午四點半登場，喬科維奇（Novak Djokovic）和納達爾（Rafael Nadal）兩位網壇經典巨星將要再度碰頭，2012年的澳網，也是喬納的對決，更締造了5小時53分鐘的經典之戰，此戰喬科維奇誓言再度擊倒蠻牛，而納達爾傷後復出捲土重來，這勢必會是一場撼動人心的決賽，喜愛網球的球迷朋友們，絕對不能錯過這經典的對戰戲碼！

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NBA今天有兩場的賽事轉播，首先灣區的衛冕軍金洲勇士要對上綠衫軍塞爾提克，勇士在迎接傷兵歸隊後，目前打出了九連勝的高潮，而綠衫軍也漸漸找回團隊默契，近期也打出了五連勝的佳績，究竟東西部兩強碰頭，誰會先終止連勝呢，拭目以待。

另一場賽事則要由七六人面對到金塊，喜愛NBA的球迷朋友，請準時鎖定轉播囉。

SBL賽是持續進行，下午五點鐘璞園將要對決台銀，台銀是否能終止連敗呢，晚間的七點則要由富邦對上裕隆，請球迷朋友們打開電視，支持台灣籃球囉！

澳網

12:00 決賽 FOX體育、FOX體育3台

NBA

09:30 勇士@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 七六人@金塊 （D-Live）緯來體育

SBL

17:00 璞園@台銀

19:00 富邦@裕隆

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