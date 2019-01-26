印尼大師賽》中國兩女將都吞敗 瑪琳決賽強碰賽娜

西班牙名將瑪琳。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕印尼大師賽女單四強賽，西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）今天3局逆轉擊敗中國好手陳雨菲，而印度賽娜（Saina Nehwal）也是逆轉勝中國女將何冰嬌，雙方明天將在決賽碰頭。

賽娜對決何冰嬌之戰，她先是以18：21輸掉第一局，第二局反以21：12拿下。關鍵第三局，雙方16：16平手，賽娜先拿3分，何冰嬌隨後也連追2分，但賽娜仍穩住陣腳，連拿2分終結比賽，以21：18拿下第三局，打進決賽。

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而另一場女單四強賽，瑪琳也是先以17：21輸掉第一局，第二局以21：11扳平。決勝第三局，瑪琳有著20：14的聽牌優勢，卻被陳雨菲連拿6分戰成平手，兩人戰到21平時，瑪琳連拿2分，最後以23：21逆轉贏球，這是繼上週的馬來西亞大師賽後，再度打進冠軍戰。

瑪琳生涯和賽娜交手過11次，有著6勝5敗的對戰優勢，去年兩次交手都是瑪琳獲勝。明天決賽將上演前球后的對決。

印度好手賽娜。（歐新社）

中國女將何冰嬌。（歐新社）

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