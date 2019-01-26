日職》井上晴哉體重120公斤破紀錄 想挑戰另類「333」

千葉羅德隊井上晴哉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕上季破繭而出的羅德隊好手井上晴哉，今年的體重來到120公斤創日本本土選手最重紀錄。他表示，本季目標為打擊率3成、30轟、100分打點，還有另類的「3盜壘」。

井上晴哉上季表現大躍進，繳出24轟、99分打點、打擊率0.292的生涯年表現，整體攻擊指數為0.880。

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根據《Sanspo》報導，井上晴哉在休賽季鍛鍊下半身，體重從去年的114公斤，增加到120公斤，創下日本選手最重紀錄。井上晴哉也立下今年球季的目標，「3成打擊率、30轟、100分打點」。

此外，井上晴哉去年才跑出生涯第1次的盜壘，他今年想挑戰「單季3盜壘」，用腳程對決軟銀強肩捕手甲斐拓也、巨人捕手小林誠司、阪神捕手梅野隆太郎。井上晴哉說，「我盜壘成功率是百分之百！」

日本職棒史上最重的選手是前樂天洋砲墨西哥籍洋砲阿馬達（Japhet Amador）的138公斤。日本本土選手先前最重紀錄是前中日選手中田亮二的115公斤，如今被井上晴哉刷新「最大隻」紀錄。

千葉羅德隊井上晴哉。（資料照，記者陳志曲攝）

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