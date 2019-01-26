澳網》大坂直美加冕世界球后 網壇亞洲第一人

大坂直美登上球后寶座，不但首開日本先例，更是網壇史上亞洲第一人。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕挾著去年9月美網封后餘威 ，大坂直美又於澳網首度掄元，接連包辦「背靠背」大滿貫雙料金盃，讓21歲的「日本小威」從目前世界女單第4，直接跳空漲停至球后寶座，不但首開日本先例，更是網壇史上亞洲第一人，樂得她露出靦腆笑容說：「感謝大家！」

去年美網決賽大坂強壓地主偶像小威廉絲（Serena Williams），但小威不滿主審判決失控大鬧，導致領獎時氣氛變調，一度令海地裔美國籍與日本混血的她淚灑現場，如今大坂歷經3盤大戰強壓兩度溫布頓封后的捷克「左手劍」柯薇妥娃（Petra Kvitova），不但再度證明接班實力，更把上回陰霾抛諸腦後。

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大坂直美登上球后寶座，不但首開日本先例，更是網壇史上亞洲第一人。（美聯社）

頒獎時從前任澳網冠軍、最佳世界排名第2的中國退役名將李娜手中拿到金盃，年紀輕輕的大坂異常冷靜沉穩，「這獎盃有點重，我先放旁邊。感謝柯薇妥娃，我一直想跟妳對抗，能在決賽遭遇我深感榮幸，」展露大將之風的她，也謝謝大家來看球，尤其大會所有工作人員非常辛苦，「還有我的團隊，沒有你們我做不到。其實我有準備感言，現在全忘了。」

至於力戰敗北、屈居亞軍的柯薇妥娃，世界女單排名也將從第6回升至過去最佳的第2，僅次贏球大坂直美，尤其能走出2016年底在家中被歹徒刺傷持拍左手的夢魘，更令她情緒激動一時哽咽，「很高興我還能再次打入大滿貫決賽，也恭喜大坂即將成為新的世界第1。謝謝一直陪在我身邊的人，我才能再次拿起球拍。」

捷克「左手劍」柯薇妥娃。（歐新社）

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