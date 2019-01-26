SBL》林宜輝聯手梅奧 達欣本季首度擊敗裕隆

達欣林宜輝、洋將梅奧（左）合砍45分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕本季對上裕隆一勝難求的達欣，今在林宜輝、梅奧合砍45分的帶領下，終場以89：87險勝。

在洋將桑尼因背傷離台治療的情況下，裕隆本週緊急找來史貝斯救火，卻仍是吞下3連敗。

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今面對本季對戰全勝的達欣，裕隆卻陷入苦戰，上半場打完雖取得4分領先，第3節仍難擋對手火力，林宜輝、麥克連兩人單節包辦16分，率隊一舉超前。

第4節倒數1分半鐘，胡凱翔飆進三分球，助裕隆追到5分落後，加上最後34秒，道森站上罰球線兩罰俱中，雙方僅剩2分差；讀秒階段，梅奧三分線外出手造成郭昭男犯規，獲得3罰機會，穩穩拿下2分，最終達欣仍以2分差贏球。

林宜輝三分球10投5中攻下全隊最高25分，梅奧20分次之，達欣教練范耿祥認為，對方主力球員桑尼、呂政儒都因傷缺陣，在不是完整陣容情況下，球員有把握住機會。

裕隆胡凱翔攻下全隊最高17分，史貝斯16分、10籃板次之。

達欣林宜輝跳投得分。（記者林正堃攝）

達欣洋將梅奧切入籃下。（記者林正堃攝）

裕隆胡凱翔攻下全隊最高17分。（記者林正堃攝）

達欣洋將梅奧上籃得分。（記者林正堃攝）

達欣蘇翊傑上籃得分。（記者林正堃攝）

達欣洋將麥克連灌籃得分。（記者林正堃攝）

達欣呂濟而上籃得分。（記者林正堃攝）

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