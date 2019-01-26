MLB》舊主場最後一年 遊騎兵引退貝爾崔29號

遊騎兵今天也宣布，將把明星三壘手貝爾崔的球衣背號29號引退。（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕前遊騎兵明星三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）去年11月宣布結束球員生涯，未來篤定進美國棒球名人堂，遊騎兵今天也宣布，將為他的球衣背號29號引退，儀式預定6月舉辦，同時是遊騎兵在阿靈頓球場（Globe Life Park）最後一年的重點活動。

39歲貝爾崔在大聯盟征戰21年，先後效力道奇、水手、紅襪，最後8年則待在遊騎兵，生涯累積3166安、477轟，選手時期都穿29號球衣，僅2005年在水手短暫披過5號，最後在遊騎兵宣告退休，老東家也決定讓專屬他的29號「永久欠番」。

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貝爾崔和老戰友安祖斯（Elvis Andrus）兩家人正在倫敦旅遊，已接獲遊騎兵老闆戴維斯（Ray Davis）致電通知。戴維斯說，球團很榮幸宣布此事，也有幸和球迷一起見證貝爾崔生涯最後8個球季，「今年是我們以阿靈頓球場為主場的最後一季，讓他的號碼在這裡退休，再適合不過。」遊騎兵明年起的主場就在隔壁，將遷至全新落成的Globe Life Field。

貝爾崔成為遊騎兵隊史背號退休第4人，前3人是名人堂投手萊恩（Nolan Ryan）的34號、名人堂捕手I-Rod（Iván Rodríguez）的7號、前教頭歐提斯（Johnny Oates）的26號，另有傳奇球星傑基·羅賓森（Jackie Robinson）已在大聯盟全面退役的42號，而貝爾崔拿過5座金手套獎、4度挺進明星賽、3度締造完全打擊，也獲大聯盟官網點名未來有機會全票入選名人堂。

今年名人堂新增4名成員，包括生涯在金鶯、洋基共拿270勝的強投穆西納（Mike Mussina），他決定跟已故塞揚巨投哈勒戴（Roy Halladay）一樣，自己的名人堂牌匾不秀出任何一隊的隊徽。

「無論洋基或金鶯，對我能前進古柏鎮都有莫大助益。」穆西納18年大聯盟生涯都在美聯東區，他表示，能在超棒的紐約和巴爾的摩球迷面前，與這些偉大的團隊一起奮戰，感到十分驕傲，有機會代表這2隊進入名人堂也非常榮幸。

穆西納（Mike Mussina）生涯成績

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