NBA》公鹿潛力新秀想打球 向球隊表達離隊意願

梅克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據ESPN的記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的消息指出，公鹿隊的中鋒梅克（Thon Maker）在日前告知球隊管理層自己想被交易，原因是希望能到其他球隊有更多上場的空間。

本季梅克在總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）的調度下，少了很多上場時間，因此在最近幾週梅克的經紀人喬治（Mike George）和公鹿的的總管霍斯特（Jon Horst）進行了一連串的談判，希望能找出對彼此都好的選擇。

請繼續往下閱讀...

霍斯特正是在2016年選秀中將梅克選入的決策者之一，這也指出霍斯特對於梅克的未來非常具有信心。

目前公鹿雖然已經與一些隊伍進行談判，但目前並不打算在交易截止日前將梅克交易出去。

梅克擁有非常好的身體條件，但他在本季在公鹿隊卻沒有進入輪換名單中，後來在伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）受傷後進入了球隊的第二陣容，但到了近幾週威爾森（D.J. Wilson）卻逐漸取代了他的上場時間。

從一月開始，梅克每場比賽僅有十分鐘，同時只攻下3.8分，同時還有四場被冰在板凳上。在他生涯的兩個球季中，先發了46場比賽，在每場可上場17分鐘的情況下，平均可攻下4.8分和3個籃板。

不過上場時間如果換算成36分鐘的話，他的表現就可以提升至14.4分和8.4籃板，這代表若是他擁有足夠的上場時間，很有可能擁有不錯的表現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/