NBA》慘！湖人傷兵如山 全隊僅9人參加完整訓練

詹姆斯已經可以進行完整訓練，不過明天仍無法復出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季洛杉磯湖人隊曾一度衝上西部第4，不過近期卻飽受傷病纏身，主力控衛朗度（Rajon Rondo）前天雖然終於復出，不過「球哥」波爾（Lonzo Ball）、年輕核心庫茲馬（Kyle Kuzma）都有傷在身，包括「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在內，全隊僅9名球員可以參加完整的訓練。

在耶誕大戰拉傷腹股溝的詹姆斯，今天終於首度參加完整訓練，湖人主帥華頓（Luke Walton）在受訪時，表示詹姆斯的狀態看起來很不錯，不過以他目前的狀況，明天對上太陽之戰恐怕還是得缺席。

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臀部痠痛的庫茲馬，華頓也建議他明天休戰好好養傷，另一位球隊年輕核心哈特（Josh Hart）今則是因為膝蓋痠痛暫停一次訓練，不過明天的比賽應該不會缺席。

而20號面對火箭腳踝嚴重扭傷的後衛波爾，昨天開始就已經可以擺脫拐杖、穿上了保護靴，他今天在接受媒體訪問時表示，受傷當下他一度以為自己骨折了，雖然受傷的時間點很糟糕，不過他認為自己過陣子應該就能復出。

後衛波爾之前在對上火箭一役，腳踝嚴重扭傷。（USA TODAY Sports）

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