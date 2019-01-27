澳網》不說日文為何代表日本 雙重國籍大坂直美奪冠秘辛

大坂直美一家人。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕大坂直美在澳網女單奪冠，成為新科世界球后、亞洲第一人，然而她膚色黝黑、也不太會說日文，怎麼看都不像純正日本人，其實她擁有雙重國籍，之所以選擇以日本國籍登錄為網球選手，背後有一段因緣。

大坂的媽媽大坂圭希是日本北海道人，爸爸是海地裔美國人，當年圭希在札幌念大學，認識了從紐約來的大學生法蘭索瓦（Leonard Francois），2人偷偷交往，但是這段戀情遭到圭希的家人反對，她一氣之下搬到大阪居住，多年沒和家人說話，大坂直美和大1歲的姐姐麻里便是在那裡出生的。

請繼續往下閱讀...

大坂直美一家人。（取自IG）

2000年，大坂直美三歲時，全家搬到爸爸的老家紐約長島居住，爸爸受到電視上大小威廉絲姐妹的啟發，決定讓2個女兒也去打網球。2006年再搬到佛羅里達，讓兩人接受更專業的網球訓練，也因此大坂直美的英文流利、卻不太會說日文，對日本的記憶也很模糊。

大坂直美與姊姊麻里從小打網球。（取自IG）

《日刊體育》報導，大坂青少年時期成績並不出色，在美國完全是被埋沒的存在，大坂一家向美國網協申請支援也沒能取得太多回音。直到2013年在東京舉行的東麗泛太平洋網球公開賽，日本網協的教練吉川真司第一次看見來參賽的大坂直美，當時15歲的大坂雖然在資格賽第一輪就落敗，但他驚為天人，持續向日本網協報告大坂的存在，從那之後開始，日本持續給予大坂包括練習場地等資源。

而美國網協直到大坂直美在2016年澳網女單打進第三輪，開始積極接觸，當時美國網協女子教練承諾給予大坂更多支援，日美網協上演搶人大戰，不過大坂爸爸十分尊重從女兒沒沒無聞時便提供支持的日本，依然繼續讓大坂以日本國籍登錄。

日媒報導，若非有吉川真司的慧眼，不會造就大坂今日以日本人的身分拿下大滿貫金盃的成果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/