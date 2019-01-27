NBA》詹皇回來了 今日首次參加全場五打五訓練

詹姆斯。（法新社，資料照）

〔體育中心／綜合報導﹞雖然詹姆斯（LeBron James）還無法上場進行比賽，但他已經開始進行他傷後第一次全場的五對五練習，同時球隊也宣布了他不會在對上太陽的比賽中上場，這將是他連續缺席的第十六場比賽。

湖人近期的戰績在少了詹姆斯後陷入僵局，最近半個月的戰績僅5勝10敗，同時還掉出了西部季後賽的名單之外。他們希望下一場對上西區最差球隊的比賽能夠幫他們挽回頹勢。

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不過詹姆斯參與了練習也代表著他的復原進度已經越來越理想，一開始在經過了11天的休養後，他先是開始進行簡單的投籃和半場訓練，而在這次的全場五對五練習後，他的狀態已經非常接近回歸了。

根據ESPN記者Dave McMenamin採訪了總教練華頓（Luke Walton），華頓表示：「目前要觀察的是詹姆斯在訓練完後明天和後天的狀態，看他有沒有因為激烈訓練導致身體不適，一但他準備好了他隨時都能回到場上。」

2018-19賽季是詹姆斯單一球季有史以來缺席最多場比賽的球季，先前他最多只缺席13場，目前看來這次的傷勢比先前任何一次傷病都來的嚴重，這也讓詹姆斯的團隊對此更加謹慎。

湖人希望詹姆斯最快能在美國時間星期二對上七六人的比賽中重新歸隊。

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