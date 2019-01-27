MLB》「國王」恐淪年薪8億後援投手 水手隊這樣說

赫南德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手總管狄波托（Jerry Dipoto）昨表示，昔日水手王牌、「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）新的賽季不會被降到牛棚，依然是水手隊先發輪值一員。

33歲的赫南德茲去年出賽29場，戰績為8勝14敗、防禦率5.55創下生涯最差，投155局只送出125次三振，卻有59次保送，也在季中生涯首度被降到牛棚調整，還是因為派克斯頓（James Paxton）後來受傷，他才回得來先發。

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赫南德茲在2013年與水手簽下7年1.75億美元合約，雖然他本季薪水依然高達2700萬美元，外界有不少他已不適任先發、甚至應該轉任終結者的質疑。

但狄波托掛保證：「赫南德茲就是個先發投手，他有先發投手的球威，只是需要在比賽中把他所有武器發揮出來。老實說他的優點並不是在投的前20球就開火，而是在長局數中發揮他所有的特長。那些說赫南德茲應該改當終結者的，不過就是辦公室茶水間閒聊的話題罷了。」

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