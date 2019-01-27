NBA》爆氣跟裁判比中指 灰狼老將77萬直接飛了（影音）

灰狼老將吉布森一時衝動對裁判比中指，遭聯盟開罰2.5萬美金。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達灰狼昨做客猶他爵士，陣中老將吉布森（Taj Gibson）第三節因不滿裁判吹判，不斷衝著裁判叫囂，最後不但連吃兩次技術犯規遭驅逐出場，還衝動地比出不雅手勢。賽後他雖然表示會跟裁判道歉，不過聯盟今日仍對他開出一張2.5萬美金（約台幣76.5萬）的罰單。

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衝突發生在第三節6分41秒時，吉布森在嘗試防守爵士英格斯（Joe Ingles）上籃時被吹犯規，他馬上不滿的跟裁判爭論接著就先被吹一次技術犯規，但吉布森仍不斷叫囂又再吞一次技術犯規遭驅逐，原要以為要離場的他卻又氣憤難平的走回來與裁判爭論，並朝對方怒比中指，在多名隊職員阻擋下才憤怒的下場。

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而吉布森離場後，灰狼雖然在第四節大爆發灌進33分，不過最後仍以102：106惜敗爵士。賽後吉布森受訪時表示有希望能去跟當時的執法裁判威廉斯（James Williams）道歉，表示自己只是一時失去理智，有時火氣上來真的很難控制。

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