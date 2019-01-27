MLB》運動家超級新秀左右搖擺 春訓報到仍為未知數

穆雷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕棒球、美足雙棲的新秀穆雷（Kyler Murray）日前宣布參加今年NFL選秀，但運動家隊後仍十分有信心，相信他會來參加今年的大聯盟春訓。

根據美聯社的記者Janie McCauley指出，運動家隊的總教練梅爾文（Bob Melvin）希望穆雷能在2月15日到亞利桑納的訓練營報到。

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梅爾文指出：「雖然他先前幫自己在NFL開了一扇門，但運動家仍非常希望他能參加春訓，無論他最終會做出什麼樣的選擇。另一方面來說，假設他真的能在NFL第一輪被選上，作為一個贏得海斯曼獎（年度最家大學橄欖球員）又同時在第一輪被選上的球員，這對美式足球界來說也是一個不可多得的人才。」

梅爾文表示：「他是一個非常優秀的運動員，無論選擇了那一條路發展都會有很好的表現，但目前為止我沒有收到關於任何他改變心意的消息，所以我們非常期待他加入春訓，等到有任何更進一步的消息時我們再來討論這件事。」

穆雷目前始終還沒決定自己要在大聯盟或NFL打球，這位2018年的海斯曼獎得主在1月14日決心參加NFL的選秀。如果穆雷決定放棄進入MLB打球，那他必須退回470萬美元的簽約金。

有一位不具名的NFL球探告訴《Bleacher Report》的記者Matt Miller說：「如果他決心投入美式足球的話，穆雷絕對有在第一輪被挑中的實力。」

穆雷是運動家隊2018首輪選秀選進的新秀，按照常理來說他必須在2月15日到亞利桑納進行報到，同時繼續準備2月26日至3月4日於印第安拿波利市舉行的NFL球探測試會。

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