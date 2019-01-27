MLB》12年沒進季後賽 教士這回認真求見馬查多

馬查多可填補教士三壘防區。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體報導教士隊開始認真追求自由市場的明星游擊手馬查多，美媒《The Athletic》記者Dennis Lin報導，他們希望近期能與馬查多展開面對面會談，地點可能是邁阿密。



教士隊已經12年未進季後賽，去年冬天以1.44億美元創隊史紀錄的大約簽下強打一壘手哈斯默（Eric Hosmer），今年冬天則以2年800萬美元補強了二壘手金斯勒（Ian Kinsler），游擊防線則有10大游擊新秀第一名的的大物塔提斯（Fernando Tatis Jr.），這回看中馬查多來補強三壘防區。

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《聖地牙哥聯合論壇報》記者Kevin Acee則說，由於馬查多進入市場以來，獲得的報價明顯沒預期來得高，讓教士決定加入競逐。

教士的總管裴勒（A.J. Preller）過去有不少驚人之舉，他在2014年上任，第一年就補進阿普頓（Justin Upton）、坎普（Matt Kemp）、謝茲（James Shields）和金布瑞（Craig Kimbrel）等大咖，不過在他任期以來教士還未闖入季後賽。

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