NBA》卡特42歲生日眾球星道賀 「老飛人」最想在暴龍退休

「老飛人」卡特今迎來42歲生日。（圖片取自NBA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕已在聯盟東征西討21年的「老飛人」卡特（Vince Carter）今迎來42歲生日，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）等球星一一送上生日祝福，而卡特今在受訪時也透露，可能會選擇回職業自己生涯最初的起點─老東家暴龍來退役。

卡特在1998年NBA選秀會，首輪第5順位被金州勇士挑中，隨後就被交易到暴龍隊，在聯盟打滾的21個年頭，先後效力過8支球隊，職業生涯繳出場均17.4分、4.4籃板及3.2助攻，而卡特不但曾拿下年度最佳新秀也曾經8次入選NBA全明星。

請繼續往下閱讀...

今熱火球星魏德在推特上，轉發卡特職業生涯灌籃的精選影片，並寫下：「生日快樂，我的好哥們，卡特如果能夠參加2019年全明星灌籃大賽那就太棒了！」湖人球星詹姆斯則大讚卡特是史上最強扣將，祝福道：「生日快樂，傳奇半人半神！」。今日賽前老鷹球員們也為卡特唱歌慶祝生日。

HBD my guy! VC for 2019 Dunk contest would be nice. https://t.co/bvLe4Gra4n — DWade （@DwyaneWade） January 26, 2019

詹姆斯在個人社群媒體上祝福卡特生日快樂。（圖片取自詹姆斯IG）

“Hit ‘em with the remix!”



Rookies singing to @mrvincecarter15 on his birthday! pic.twitter.com/8sLZoKbFru — Atlanta Hawks （@ATLHawks） January 26, 2019

本季卡特與老鷹簽下一年合約，也在亞特蘭大持續發熱，依舊可以貢獻場均6.8分、2.7個籃板，還多次在能在比賽中展現精彩爆扣美技，然而雖然效力過多支球隊，不過曾經待過6年半的暴龍，對卡特來說仍意義非凡。

今被媒體問道有沒有想過回多倫多退休時，卡特說：「當然有可能，但是我儘量不去想太多，每天都要訓練、比賽，現在去想對我來說還有點早。」

不過卡特隨後仍表示，很希望自己的球衣能在暴龍退休，未來也不排除像皮爾斯（Paul Pierce）在塞爾提克退休時一樣，在退役之前和暴龍簽一份1日合約，在自己職業生涯的起點畫下最終的句點。

「那對我來說將意義重大。」卡特說道，「再沒有比這樣更好的結果，每位NBA球員都渴望贏得總冠軍。但是當你退役之後，一定會希望走進一個球場時，能看到你的球衣掛在那裡。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/