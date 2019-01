NBA》卡特42歲生日眾球星道賀 「老飛人」最想在暴龍退休

「老飛人」卡特今迎來42歲生日。(圖片取自NBA官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕已在聯盟東征西討21年的「老飛人」卡特(Vince Carter)今迎來42歲生日,「詹皇」詹姆斯(LeBron James)和「閃電俠」魏德(Dwyane Wade)等球星一一送上生日祝福,而卡特今在受訪時也透露,可能會選擇回職業自己生涯最初的起點─老東家暴龍來退役。

卡特在1998年NBA選秀會,首輪第5順位被金州勇士挑中,隨後就被交易到暴龍隊,在聯盟打滾的21個年頭,先後效力過8支球隊,職業生涯繳出場均17.4分、4.4籃板及3.2助攻,而卡特不但曾拿下年度最佳新秀也曾經8次入選NBA全明星。

今熱火球星魏德在推特上,轉發卡特職業生涯灌籃的精選影片,並寫下:「生日快樂,我的好哥們,卡特如果能夠參加2019年全明星灌籃大賽那就太棒了!」湖人球星詹姆斯則大讚卡特是史上最強扣將,祝福道:「生日快樂,傳奇半人半神!」。今日賽前老鷹球員們也為卡特唱歌慶祝生日。

HBD my guy! VC for 2019 Dunk contest would be nice. https://t.co/bvLe4Gra4n

詹姆斯在個人社群媒體上祝福卡特生日快樂。(圖片取自詹姆斯IG)

“Hit ‘em with the remix!”



Rookies singing to @mrvincecarter15 on his birthday! pic.twitter.com/8sLZoKbFru