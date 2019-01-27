日職》赴日首次開練 「火腿大王」笑談初體驗

王柏融今天現身位於千葉鎌谷的火腿二軍基地。（圖片取自日刊體育）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「台灣大王」王柏融昨天赴日，今天現身位於千葉鎌谷的火腿二軍基地，進行簡單的自主訓練，除了笑說到球場的初體驗很新鮮，也對於球場設備很滿意，表示是在台灣所沒有的。

「日刊體育」報導，王柏融今天現身火腿二軍基地的室內練習場，和擔任翻譯的蕭一傑進行傳接球，以及輕鬆的伸展活動，大約簡單活動30分鐘。

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對於首次到鎌谷球場，25歲的王柏融也展露笑顏，並表示：「第一次來很新鮮，跟台灣相比，這裡的設備很好，台灣也沒有這樣的設施。」他對於球場的充實設施感到滿意，也希望明天隨隊赴美國亞歷桑納春訓，能夠一切順利。

這個球場也是旅日一哥陽岱鋼非常熟悉的地方，他過去在火腿時代就常在此練習。此外像大谷翔平前年底加盟天使，返日後一下飛機就被媒體捕捉直奔鎌谷球場練習。

火腿一軍將於2月1日在美展開正式春訓，預計15日再返日本沖繩展開第2階段春訓。

王柏融昨啟程赴日，準備與火腿隊赴美春訓。（取自王柏融粉絲專頁）

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