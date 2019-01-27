NBA》林書豪0失誤還拿10分6助攻 老鷹末節卻當機不敵拓荒者

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 老鷹 30 34 26 10 100 拓荒者 40 23 30 18 111

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 4-13 0-2 2-2 6 2 0 0 0 10

林書豪今天不但0失誤還拿下10分6助攻。（美聯社）

第四節

決勝節老鷹照例又沒把林書豪放在場上，分數也再度被拓荒者拉開，所幸T.楊恩維持好手感，還送出一記麻辣鍋，老將卡特也在外線放冷箭，最後7分17秒林書豪上場，老鷹追到僅剩1分之差，不過接下來幾波進攻卻無攻而返，反倒是拓荒者小柯瑞火力全開，攜手麥考倫連飆3顆三分彈，讓拓荒者要到9分領先，林書豪也被換下場。

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接下來老鷹兵敗如山倒，又讓拖荒者再拿5分，僅靠著T.楊恩1人拿5分，才勉強幫助球隊止血，而拓荒者麥考倫最後38秒助攻隊友哈克雷斯得分後成攻締造大三元紀錄，老鷹終場以111：120不敵拓荒者。

第三節

易籃後，老鷹換回T.楊恩，沒想到進攻卻大當機，T.楊恩失誤更直接將領先奉送給隊手，遭拓荒者取得8分領先後，老鷹才如夢初醒換上林書豪，而林書豪一上場，不但切入拿下自己第8分，也帶動球隊攻勢，最後57秒後仰跳投再命中，幫助老鷹在第三節追到僅剩3分落後。

第二節

次節回來，老鷹重整旗鼓，開起追分模式打出一波17：8的小高潮，戴德蒙跳投命中後，老鷹將分數反超，拓荒者雖然馬上將分數追平，接下來老鷹又拉上林書豪，拓荒者此刻卻自亂陣腳，多次發生失誤，讓老鷹逮到機會逐漸拉開比分。

戴德蒙跳投命中、林書豪也上籃得分，老鷹一度領先7分，拓荒者阿米努、諾基奇攜手追趕在後，此節最後2分28秒，老鷹將林書豪換下場換上T.楊恩，不過老鷹卻馬上被追平，所幸拓荒者接下來連連犯規，送老鷹球員上罰球線，讓他們靠罰球得分，將領先追回來，但拓荒者仍將比分緊咬。

老鷹在最後不到47秒又將林書豪換上，中鋒蘭恩（Alex Len）雖然一把蓋掉萊曼（Jake Layman）的進攻，不過最後卻沒能把握最後一次進攻機會，上半場打完老鷹暫時64：63領先拓荒者。

第一節

開局兩隊就展開激戰，雙方你來我往搶分戰成11：11平，此時老鷹進攻卻開始當機，拓荒者麥考倫、哈克雷斯趁機在外線開火，一口氣就要到雙位數領先，首節剩6分37秒時，老鷹拉上林書豪，而他上場沒多久就送出2次助攻，不過手感偏冷3次出手沒能命中，分數還未開張。



1分38秒，老鷹換上卡特（Vince Carter），今天迎來自己42歲生日的老飛人，一登場就獲得主場球迷的歡呼，林書豪靠著站上罰球線的機會2罰俱中，讓自己的得分開張，老英靠著多希（Tyler Dorsey）的三分遠投一度將比分縮小到個位數，不過麥考倫馬上切入並完成三分打，首節打完老鷹暫時以30：40落後。

兩隊先發名單：

老鷹先發五人：班貝瑞（DeAndre' Bembry）、J.柯林斯（John Collins）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、T.楊恩（Trae Young）、赫特（Kevin Huerter）

拓荒者先發五人：阿米努（Al-Farouq Aminu）、小柯瑞（Seth Curry）、諾基奇（Jusuf Nurkic）、麥考倫（CJ McCollum）、哈克雷斯（Maurice Harkless）

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