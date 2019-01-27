澳網》數字解讀「日本小威」 大坂直美9年來最菜世界球后

新科世界球后大坂直美今在墨爾本海邊受訪。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年9月美網封后 ，加上今年元月澳網掄元，大坂直美包辦「背靠背」大滿貫雙料金盃，明天也即將躍居職業女網總會（WTA）新任女單球后，「成為WTA世界第一令我激動萬分！」外號「日本小威」的她說：「我從小夢想著來到這個高度。很榮幸可以成為歷任世界之首當中的一員。」

大坂直美今在墨爾本海邊受訪。（路透）

大坂直美帶獎盃亮相。（路透）

●1：人氣爆紅的大坂直美，已被日本人視為2020年東京奧運留下史上第一面網球女單金牌的地主希望。

請繼續往下閱讀...

●2：女網進入群雌崛起的亂世局面，自2015年7月美國老將小威廉絲（Serena Williams）笑捧溫布頓金盃後，再也沒有單打選手可以連續贏得2座大滿貫冠軍，如今大坂直美首度完成，新科球后頭銜當之無愧。

●3：大坂直美父親為海地裔美國人，媽媽則是日本北海道人，大阪出生的她，3歲時全家搬到紐約長島居住，之後再轉往佛羅里達接受專業訓練。

●4：大坂直美從目前世界女單第4，直接跳空首度坐上球后寶座，不但首開日本先例，更是網壇史上亞洲第一人。

●8：大坂直美2012年底的世界女單排名還是1028，只花8年就來到世界第一。

●9：21歲又104天的大坂直美，成為1975年WTA引入電腦排名系統後，史上第26位單打世界球后，也是近9年來最年輕的娘子軍榜首，之前為2010年「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），當時為20歲又92天登頂。

●18：至於生涯首獲大滿貫冠軍之後，隨即在下個大滿貫封后的女單好手，之前還是18年前的美國名將卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati），當時她接連包辦2001年澳網、法網冠軍，大坂直美則是史上第6人，這點連偶像小威也沒辦到。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/