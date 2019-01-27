NBA》德羅森膝傷缺陣 艾德瑞吉率馬刺止連敗

艾德瑞吉撐大樑。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕苦吞二連敗的馬刺今日作客挑戰鵜鶘，近期馬刺狀態不佳，今日德羅森（DeMar De Rozan）又因左膝痠痛缺陣，不過在艾德瑞吉（Larmarcus Aldridge）28分12籃板的雙十數據下以126：114擊退鵜鶘，終止二連敗。

上半場兩節打完雙方並未分出明顯差距，雙方僅差3分，但關鍵的第三節馬刺一開節就打出一波12：4的小高潮拉開比分至雙位數差距，第三節打完後馬刺的領先就一直保持在雙位數。

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最後的決勝第四節，馬刺同樣掌握開節的手感打出一波18：9的攻勢，就此讓比賽定調，鵜鶘始終無法追近比分，又在缺少A.戴維斯（Anthony Davis）的情況下，僅靠J.哈勒戴（Jrue Holiday）和J.歐卡佛（Jahlil Okafor）苦撐，無法抵擋馬刺先發五人都得分上雙的攻勢，最終苦吞三連敗。

數據方面，馬刺除了艾德瑞吉28分12籃板，蓋伊（Rudy Gay）22分11籃板。鵜鶘方面，J.哈勒戴29分全場最高，另有7籃板3助攻，J.歐卡佛24分15籃板。

J.哈勒戴跳投。（美聯社）

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