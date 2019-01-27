MLB》虎王想投到45歲 願與太空人延長合約

韋蘭德願與太空人談延長合約。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）自2017年季中從老虎被交易到太空人，依舊投得虎虎生風，除了拿到冠軍戒、上季又以些微差距與美聯塞揚失之交臂，他將在2020年季後成為自由球員，他對與太空人簽下延長合約保持開放態度，並表示他想要投到45歲。

韋蘭德2013年與老虎簽下7年1.8億美元合約，2019年薪水2800萬美元，其中800萬美元仍由老虎支付，2020年則有2200萬美元的自動續約選擇權。

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太空人總管魯諾（Jeff Luhnow）指出：「現在還不能跟你說什麼時候或是什麼方式，但明年韋蘭德和柯爾（Gerrit Cole）都會成為自由球員，某個時刻我們會試著留下他們，或者應付好他們離開時的情形。」

即將滿36歲的韋蘭德，職業生涯已經賺進近2億美元，上賽季身手完全不見下滑之態，拿下16勝9敗，防禦率2.52，WHIP值0.90以及290次三振、投球局數214局都在聯盟排名頂尖，職業生涯第3度在美聯塞揚獎票選第2。他說：「我當然想贏得另一座塞揚獎，不過對我來說最重要的還是能夠上場投球、吃局數、為球隊贏球，這才是我最感到自豪的事情。」

韋蘭德說：「不久前我還認為職業生涯即將結束，為了現在這年齡階段還保持健康以及強壯，我做了很多犧牲，我想投到45歲還是最好的球員之一，這是激勵我的因素。」

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