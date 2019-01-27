NBA》例行賽當冠軍賽打！勇士擊退綠衫軍豪取10連勝

勇士擊敗塞爾提克拿下10連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭勇士今作客出戰東部強權塞爾提克，兩強相碰把例行賽當冠軍賽打，開局就激戰，灣區大軍最後靠著「浪花兄弟」關鍵穩罰，加上杜蘭特（Kevin Durant）狂取33分9籃板帶領下，最後就以115：111險勝綠衫軍，勇士不但成為本季首支取得10連勝的隊伍，也終結了塞爾提克的5連勝。

比賽才開打兩隊就打得不分上下，勇士靠著杜蘭特在節末接管比賽和D.格林（Draymond Green）的三分彈，才勉強要到領先。次節綠衫軍J.布朗一口氣連拿5分，勇士柯瑞（Stephen Curry）此時也找到好手感，連續飆進4記三分彈，不過厄文（Kyrie Irving）也是火力全開，半場打完勇士仍僅以2分領先。

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到了關鍵決勝節，綠衫軍火力甦醒，回敬一波12：2的高潮，接著兩隊還是相互領跑，雙方戰成111：111後，K.湯普森（Klay Thompson）禁區要到犯規，先穩罰替勇士拿下超前分，綠衫軍連續3波攻勢又都沒能得手，厄文只能選擇犯規，最後柯瑞兩罰俱中，勇士終場就以4分險勝。

此役杜蘭特砍下全場最高的33分9籃板，柯瑞則是三分球12投6中拿下24分，K.湯普森有21分進帳，中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）則繳出15分8籃板，D.格林雖然僅拿5分，但也貢獻11籃板、8助攻還有3抄截。

而綠衫軍厄文同樣表現亮眼，拿下32分10助攻和6籃板，還締造生涯第1000顆的三分球，哈佛德（Al Horford）繳出22分13籃板「雙十，」，塔圖姆（Jayson Tatum）得20分5籃板，J. 布朗則挹注10分。

柯瑞切入上籃。（USA TODAY Sports）

厄文（左）拿下32分，杜蘭特則砍下33分。（美聯社）

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