MLB》大聯盟公布百大新秀 第一名不意外是他！

2019/01/27 14:26

小葛雷諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布百大新秀名單，第一名不意外地由名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子、藍鳥隊3A的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）拿下。

19歲小葛雷諾上賽季從2A出發，總共95場出賽，敲出136安打、20轟、78分打點，繳出.381/.437/.636打擊三圍，已經受邀大聯盟春訓，很有機會今年就登上大聯盟。

大聯盟百大新秀，以教士隊共10名球員入選為最多，其中以大物游擊手塔提斯名列第二最高，他上賽季在2A出賽88場，敲出101支安打、16轟，打點打擊率.286，

此外釀酒人、馬林魚、紅襪、皇家等隊各只有1名球員入選百大新秀，並列最少。

大聯盟2019年十大新秀

排名

位置

球員

球隊

1

三壘

Vladimir Guerrero Jr.

藍鳥

2

游擊

Fernando Tatis Jr.

教士

3

外野

Eloy Jimenez

白襪

4

外野

Victor Robles 

國民

5

游擊

Royce Lewis

雙城

6

二/三/外

Nick Senzel

紅人

7

右投

Forrest Whitley 

太空人

8

外野

Kyle Tucker

太空人

9

外野

Alex Kirilloff 

雙城

10

內野

Brendan Rodgers 

落磯

 

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