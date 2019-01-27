MLB》大聯盟公布百大新秀 第一名不意外是他！

小葛雷諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布百大新秀名單，第一名不意外地由名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子、藍鳥隊3A的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）拿下。

19歲小葛雷諾上賽季從2A出發，總共95場出賽，敲出136安打、20轟、78分打點，繳出.381/.437/.636打擊三圍，已經受邀大聯盟春訓，很有機會今年就登上大聯盟。

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大聯盟百大新秀，以教士隊共10名球員入選為最多，其中以大物游擊手塔提斯名列第二最高，他上賽季在2A出賽88場，敲出101支安打、16轟，打點打擊率.286，

此外釀酒人、馬林魚、紅襪、皇家等隊各只有1名球員入選百大新秀，並列最少。

大聯盟2019年十大新秀

排名 位置 球員 球隊 1 三壘 Vladimir Guerrero Jr. 藍鳥 2 游擊 Fernando Tatis Jr.

教士 3 外野 Eloy Jimenez 白襪 4 外野 Victor Robles 國民 5 游擊 Royce Lewis 雙城 6 二/三/外 Nick Senzel 紅人 7 右投 Forrest Whitley 太空人 8 外野 Kyle Tucker 太空人 9 外野 Alex Kirilloff 雙城 10 內野 Brendan Rodgers 落磯

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