MLB》大聯盟公布百大新秀 第一名不意外是他！

小葛雷諾。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布百大新秀名單，第一名不意外地由名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子、藍鳥隊3A的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）拿下。
19歲小葛雷諾上賽季從2A出發，總共95場出賽，敲出136安打、20轟、78分打點，繳出.381/.437/.636打擊三圍，已經受邀大聯盟春訓，很有機會今年就登上大聯盟。
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大聯盟百大新秀，以教士隊共10名球員入選為最多，其中以大物游擊手塔提斯名列第二最高，他上賽季在2A出賽88場，敲出101支安打、16轟，打點打擊率.286，
此外釀酒人、馬林魚、紅襪、皇家等隊各只有1名球員入選百大新秀，並列最少。
大聯盟2019年十大新秀
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排名
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位置
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球員
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球隊
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1
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三壘
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Vladimir Guerrero Jr.
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藍鳥
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2
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游擊
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Fernando Tatis Jr.
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教士
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3
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外野
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Eloy Jimenez
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白襪
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4
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外野
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Victor Robles
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國民
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5
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游擊
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Royce Lewis
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雙城
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6
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二/三/外
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Nick Senzel
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紅人
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7
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右投
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Forrest Whitley
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太空人
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8
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外野
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Kyle Tucker
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太空人
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9
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外野
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Alex Kirilloff
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雙城
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10
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內野
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Brendan Rodgers
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落磯
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