NBA》林書豪連三場得分上雙 小柯瑞末節爆發率隊獵鷹

林書豪（左）連三場得分上雙。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪今天替補出賽21分鐘，13投4中，貢獻10分，外加6助攻，且0失誤；菜鳥後衛T.楊恩攻下全場最高30分，但拓荒者團隊火力發威，先發五人得分皆超過雙位數，且團隊命中率超過五成，終場拓荒者120：111擊敗老鷹，近6戰拿下5勝。

林書豪連三場得分上雙，平均能攻下11.6分。離本季交易截止日僅剩約兩週，林書豪近期優質的表現，讓他不斷捲入交易傳聞，據悉，至少有5支球隊對林書豪感興趣。

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拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）因傷缺陣，麥考倫（CJ McCollum）扛起攻守重任，此役攻下28分、10助攻和10籃板，拿下生涯首次大三元，並在第三節發威，單節進帳10分、3助攻，率隊逆轉戰局。

小柯瑞（Seth Curry）今獲得先發表現亮眼，末節尾聲連下11分，助隊拉出13：0的攻勢，奠定勝基。全場小柯瑞砍下22分，成為球隊獲勝的功臣。

老鷹二年級生J.柯林斯（John Collins）攻下21分、6籃板。本季他表現大躍進，也成為球隊的固定先發。J.柯林斯場均得分達19.5分，比新人年成長快一倍，另外，他場均拿搶下3.8個進攻籃板，成為球隊倚重的禁區戰力。

拓荒者一哥不在，麥考倫扛起重任，拿下生涯首次大三元。（美聯社）

小柯瑞此役大爆發，砍下本季新高22分。（美聯社）

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