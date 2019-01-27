MLB》大谷翔平英文進步神速 領獎大秀2分鐘感言（影音）

2019/01/27 14:51

大谷翔平出席冰球比賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天出席美國棒球記者協會（BBWAA）的晚宴，領取美聯新人王獎項，經過上賽季洗禮，他的英文進步神速，雖然有翻譯水原一平同行，但他仍獨自上台發表長達2分鐘英文感言，英文程度讓現場來賓相當驚艷。

大谷致詞一一謝謝投票給他的記者，「還有從第一天開始就溫暖迎接我的天使球團，老闆莫瑞諾（Arte Moreno）、總管艾普勒（Billy Eppler）、經紀公司。」大谷並感謝從日本遠道而來的爸媽，現場大螢幕也拍到大谷雙親的身影，現場響起掌聲。

最後大谷謝謝天使隊的球迷，並提到：「希望下次再站在這裡時可以不用帶小抄。」在現場一片笑聲中面帶笑容收起講稿放到胸口口袋。

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