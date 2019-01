MLB》大谷翔平英文進步神速 領獎大秀2分鐘感言（影音）

大谷翔平出席冰球比賽。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平今天出席美國棒球記者協會(BBWAA)的晚宴,領取美聯新人王獎項,經過上賽季洗禮,他的英文進步神速,雖然有翻譯水原一平同行,但他仍獨自上台發表長達2分鐘英文感言,英文程度讓現場來賓相當驚艷。

大谷致詞一一謝謝投票給他的記者,「還有從第一天開始就溫暖迎接我的天使球團,老闆莫瑞諾(Arte Moreno)、總管艾普勒(Billy Eppler)、經紀公司。」大谷並感謝從日本遠道而來的爸媽,現場大螢幕也拍到大谷雙親的身影,現場響起掌聲。

最後大谷謝謝天使隊的球迷,並提到:「希望下次再站在這裡時可以不用帶小抄。」在現場一片笑聲中面帶笑容收起講稿放到胸口口袋。

"What an honor it is to share this stage with so many great players."



Shohei Ohtani received his Jackie Robinson Rookie of the Year Award from GM Billy Eppler at the @officialBBWAA Awards Dinner. #OhtaniROY pic.twitter.com/6ce206lCtm