田徑》大阪女子馬拉松 台灣女將謝千鶴破最佳

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2019年大阪女子馬拉松今天當地時間中午起跑，這場比賽是日本東京奧運國手選拔賽，有不少日本菁英跑者參加，台灣女將謝千鶴則是以半菁英選手獲邀參賽，以打破全國紀錄為目標的她，今天跑出2小時40分41秒成績，刷新個人去年底於台北馬拉松成績，名列總排名第22。

台灣女子全程馬拉松紀錄為2004年許玉芳於廈門馬拉松跑出的2小時39分53秒，謝千鶴已經把最佳推進到2小時40分，而且成績相當穩定，來到氣溫較低、起伏較低的大阪馬拉松，最後7公里配速稍微失速，把個人最佳成績推進3秒，仍可惜無緣打破全國紀錄。

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大阪女子馬拉松桂冠由來自衣索比亞女將莎都（SADO, Fatuma）以2小時25分39秒獲得，日本國內備受矚目的36歲女將福士加代子，目標爭取連五屆參加奧運，不過開賽到第12公里時不慎跌倒，連帶影響到整體狀況，加上眼角被墨鏡擦傷流血，最後撐到第35公里時，宣佈棄賽。

另一名日本女將小原怜跑出2小時25分46秒，獲得總排名第二、日本國內第一。

謝千鶴跑出個人最佳成績。（資料照，記者林正堃攝）

日本小原怜獲得總排第二成績。（取自日本田協推特）



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