NBA》3巨頭缺2人！ 七六人遭金塊約基奇「大三元」痛宰

約基奇禁賽後復出，繳大三元痛宰七六人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕最近遭遇傷兵麻煩的七六人今做客「背靠背」出賽的金塊，在J.巴特勒（Jimmy Butler）還沒復出、恩比德（Joel Embiid）又輪休，加上昨遭禁賽的金塊一哥約基奇 （Nikola Jokic）力繳「大三元」強勢復出，終場七六人就以110：126不敵金塊。

比賽開打七六人就處於落後，瑞迪克（JJ Redick）雖然命中三分彈，不過約基奇馬上就領軍打出一波10：2，又把分數拉開，好不容易七六人終於靠著穆斯卡拉（Mike Muscala）連續在外線得手，終結得分荒，雖然七六人一度將比分追平，不過卻無力超前，半場打完以68：77落後金塊。

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而金塊今火力全開，前三節都拿下至少30分，第三節還有2分36秒時得分就破百，兩隊分數差距也越拉越大。最後一節金塊命中率雖然下滑，不過七六人更慘，打了10分鐘僅拿下10分，比賽最後3分4秒，約基奇搶下籃板上演雙手爆扣，金塊16分遙遙領先，也讓比賽提早進入垃圾時間，最終就以126：110力退對手。

笑納二連勝的金塊，今火力全開、內外開花，全隊6人得分上雙，昨因看熱鬧遭禁賽一場後復出的約基奇，砍下32分、18籃板、10助攻，繳出「大三元」，普朗利（Mason Plumlee）17分6籃板、巴頓（Will Barton）16分，克雷格（Torrey Craig）15分6個籃板。

而七六人則由瑞迪克拿下了22分最為亮眼，布魯爾（Corey Brewer）20分6籃板，三巨頭唯一出賽的B.西蒙斯（Ben Simmons）則繳出19分12籃板「雙十」成績。

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