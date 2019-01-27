SBL Live》台銀半場砍進九顆三分 台銀60：44璞園

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 台銀 30 30 60 璞園 22 22 44

第二節

陳昱瑞砍進三分後，林任鴻又完成三分打。璞園則是靠著在禁區的得分苦苦追趕。簡浩嘗試底角三分未進，不過陳堅恩撿到進攻籃板完成補籃。台銀喊出暫停。天使暫停後，騎馬射箭得分。陳昱瑞砍進單節第二顆三分後，分差來到10分。林任鴻也在外線開花，砍進單場第二顆三分。林耀宗也用三分球還以顏色。泰勒也跟進，在外線開花，璞園再次喊出暫停。李啟瑋中距離嘗試得手。不過張博勝在三分線還以顏色。泰勒讀秒階段再砍進一顆三分，為台銀半場第九顆三分。

第一節

台銀開節靠著泰勒、張博勝的攻勢，打出一波15：9的領先優勢。暫停過後，天使繼續撕裂禁區，拿分後台銀領先六分。不過台銀連續兩波失誤後，璞園將分差追進到兩分差距。天使此時跳出，連續拿下四分，幫助球隊保持領先，璞園也喊出暫停。暫停後，璞園苦苦追分，不過讀秒階段泰勒又砍進一顆大號三分球。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/