SBL Live》富邦急起直追 裕隆75：68富邦

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 裕隆 25 32 18 75 富邦 20 24 24 68

第三節

胡凱翔火力全開，在砍進一顆三分，分差來到本場最大的16分。不過米歇爾也強硬起來，單打史貝斯完成三分打。劉韋辰砍進三分，分差剩下九分，裕隆喊出暫停。暫停後，林韋翰投進中距離，郭昭男再抄到富邦的發球。張宗憲擔任起球隊得分箭頭，禁區要到分數。林韋翰妙傳給道森，史貝斯反快攻完成三分打。追分之際，胡凱翔再砍進一顆三分，澆熄了富邦的進攻氣燄。時間剩一分半，史貝斯再砍進三分，不過米歇爾不是省油的燈，跟著砍進一顆三分彈。

第二節

胡凱翔第二節一開始就砍進三分。賈西亞隨即在禁區討到便宜完成三分打。胡凱翔手感非常火燙，完成兩罰後，兩節已經砍下11分。裕隆領先四分。洪志善砍進第二顆三分，幫助富邦追進比數。林韋翰、郭昭男跳出得分，分別在籃下各有所獲，拉開分差到七分。林書緯時間剩下三分鐘時，遭判違反運動精神犯規，裕隆完成罰球後，林力仁、劉韋辰砍進三分，林韋翰、劉韋辰也在中距離互相砍分，雙方分差九分。

第一節

道森、胡凱翔、米歇爾都拿下四分，蔡文誠也有三分進帳，目前裕隆領先三分。史貝斯在籃下發揮，單打成功。蔡文誠也在禁區低位單打拿分。張宗憲中距離得分後，富邦追平比數，不過胡凱翔、林韋翰跳出得分，幫助裕隆拉開五分差，富邦喊出暫停。

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