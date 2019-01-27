棒球》大巨蛋辦資格賽恐難產 台中積極爭取舉辦

最終資格賽是台灣隊晉級奧運的最後一張門票。（資料照，記者廖耀東攝）





〔體育中心／綜合報導〕國際棒壘總會（WBSC）日前宣布，奧運最終資格賽明年3月預定在台北大巨蛋開打，備案場地為台中洲際棒球場。台中市府運動局今天表示，會積極向棒協爭取東奧最終資格賽在台中洲際棒球場舉辦。

運動局指出，洲際棒球場是中部最大型且符合國際標準的棒球場，腹地廣大，位於北屯區崇德路與環中路口，鄰近國道一號及台74線快速道路不到10分鐘車程，交通便利。洲際棒球場更是國內首座美式風格球場，看台視野廣闊，分上下兩層，內、外野共能容納2萬名觀眾。

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運動局也提到，市府持續完備相關運動賽事需求，洲際棒球場旁興建文中10棒壘球場，去年底第一期已完工，將提供選手良好訓練場地。

運動局強調，洲際棒球場在各項軟硬體設備、人力、交通、維安等各項需求及經驗都相當成熟，台中市有「世界棒球之都」美譽，今年將於台灣舉辦的國際棒球賽事包括10月第29屆亞洲棒球錦標賽、11月第二屆世界棒球12強賽預賽等兩大國際賽事，均將於台中洲際棒球場舉行。

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