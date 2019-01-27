MLB》6隊競逐明星強打捕手 魚隊記者揭露搶人關鍵

瑞爾穆托。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊強打捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto）的交易案再度死灰復燃，根據大聯盟報導指出，現在有多支球隊打算針對瑞爾穆托發動交易，一共多達6支球隊想要他，近期瑞爾穆托的談論度也正在加溫。

馬林魚記者JoeFrisaro在推特上指出，目前有教士隊、道奇隊、勇士隊、太空人隊、紅人隊、光芒隊對他有興趣，但如果不想與瑞爾穆托簽下延長合約的話，那他們在這場競逐戰當中將會失去優勢。

請繼續往下閱讀...

道奇隊、勇士隊、太空人隊以及光芒隊都有捕手的需求，同時他們也都在所屬分區是季後賽的強勢競爭者。教士隊以及紅人隊也想要圍繞像他這樣的球員來建隊。

JoeFrisaro再次說明道，目前27歲的瑞爾穆托如果沒有被馬林魚隊交易出去，那麼球隊將還能再控制他兩年（2019、2020）的時間，因此能否與這位年輕強打捕手提前簽下延長合約，將會是球隊能否競逐到他的關鍵之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/