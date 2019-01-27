羽球》擊敗現今羽壇最強桃田 丹麥安童森童話般封王

2019/01/27 16:44

丹麥新秀安童森擊敗世界球王桃田賢斗奪冠。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球王桃田賢斗今年第二站在印尼大師賽闖進決賽，尋求年度首冠，面對世界排名第20的丹麥新秀安童森，以16：21、21：14、16：21，爆冷吞敗，安童森則高捧生涯首座超級500系列冠軍，締造生涯最佳成績。

桃田賢斗再度來到雅加達「魔鬼主場」，今天決賽現場更是吵雜，球迷鑼鼓喧天的加油聲，讓球員可能難以專注，連停球、發球準備都不斷再吶喊。

四強戰桃田賢斗以21：15、21：4輕取前球王安賽龍，值得一提的是桃田賢斗在這一站包含決賽，碰到四名丹麥選手，今天碰到21歲最年輕的安童森，桃田反倒吃進苦頭。

首局幾乎處於被動挨打，球王先以16：21拱手讓人，次局換邊風向不好適應，球王有了7：0開局，不過安童森並沒有放棄，首次技術戰庭前來到7：11，球王後半段不給對手機會，扳回一城。

決勝局兩邊陷入拉鋸，安童森抗壓性頗高，無懼眼前的球王，第一次技術暫停取得11：8領先，最後打得很有耐性，抓住桃田球路，主導攻擊節奏，順利封王，他興奮地脫衣慶祝。

桃田賢斗爆冷輸球。（資料照，歐新社）

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