游泳》曾被酸「禁藥騙子」 孫楊拒藥檢爆衝突恐終身禁賽

孫楊拒絕藥檢動粗，恐將面臨終身禁賽。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕根據英媒《泰晤士報》報導指出，中國男子游泳名將孫楊去年9月曾拒絕藥檢，不願提供尿液樣本，並辱罵藥檢人員，他的保鑣更用鐵槌敲破血液樣本，世界反禁藥組織（WADA）已經向國際體育仲裁法庭提告，孫楊恐面臨終身禁賽的罰責。

英媒《泰晤士報》報導指出，孫楊去年9月在一次藥檢中與世界反禁藥組織的藥檢人員發生衝突，他質疑藥檢人員的身分和正當性拒絕提供尿液樣本，報導也稱孫揚唆使自己的保鑣用鐵槌敲破血液樣本，事情也鬧上國際游泳總會，今年1月聽證會結果出爐，國際泳總認為世界反禁藥組織的藥檢人員準備文件不充分，責任並不在孫楊一方，並沒有違反《世界反興奮劑條例》的行為，不會進行處分。

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不過WADA轉而向國際體育仲裁法庭提出上訴，如果指控成立的話，孫楊恐面臨終身禁賽。

孫楊委託律師發表聲明譴責報導不實，認為這是英國《泰晤士報》及別有用心人士的惡意報導，且居心叵測，嚴重侵犯孫楊的隱私和名譽，將保留法律追訴權。

孫楊在2014年5月被驗出服用禁藥，最終禁賽3個月，而霍爾頓在2016年里約奧運即嘲諷孫楊是「禁藥騙子」，激起中國與澳洲的口水戰，意外成為里約奧運一大焦點。

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