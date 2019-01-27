棒球》南韓國家隊教頭確定！ 前NC教頭金卿文接任

前NC恐龍總教練金卿文接任南韓國家隊兵符。（圖取自NAVER SPORTS）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「金牌教頭」回來了！南韓國家隊總教練在宣銅烈請辭之後，如今正式確定，將由曾率領南韓隊在2008年奪下奧運金牌的金卿文接任，並訂台灣時間明天下午1點舉行記者會。

宣銅烈在去年7月上任，原是南韓國家隊史上第1位專任監督，但他在率亞運南韓隊奪金後，卻因球員解除兵役風波，於去年11月14日請辭。南韓職棒（KBO）技術委員會在經過兩個多月的選才後，將最終名單交由韓職會長鄭雲燦決定，結果由金卿文出線。

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鄭雲燦尊重技術委員會的專業考量，在參考內部提出的優先順序後，同意由金卿文接下國家隊總教練一職，包括年底世界12強棒球賽及2020年東京奧運，都將由這位60歲教頭領軍。

台灣球迷對金卿文也不陌生，他是韓職NC恐龍隊的前教頭，也帶過台灣左投王維中，但在去年6月因戰績太差請辭負責。金卿文在請辭韓職教頭工作後，也曾赴美國充電，今天則正式同意接下國家隊教頭重任。

金卿文更曾是2008年北京奧運的南韓國家隊教頭，他率領球隊奪金，也是南韓至今唯一1面奧運棒球金牌。

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