MLB》前塞揚強投有望重回太空人 老闆訪談透端倪

凱可。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊原本被預期這個休賽季將會與塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）以及超級工具人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）分道揚鑣，如今事情出現轉機，太空人隊的老闆克蘭恩（Jim Crane）在訪談當中透露了展現出想將兩人帶回來的一絲端倪。

這兩位選手都在太空人隊2017年奪冠的成員當中，克蘭恩說：「我們有機會將去年還在陣中的幾位球員帶回來，我們希望這件事能夠成真。凱可還在自由市場，岡薩雷茲也是，他們都是太空人隊史上優秀的球員，他們在這支球隊貢獻許多，我們也相當珍惜他們所做的一切。他們永遠都會被太空人隊歡迎，或許有些事情是我們能夠努力的，誰知道呢？」

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根據《MLB》報導指出，太空人隊的輪值在凱可成為自由球員後出現了空缺，而誰又能比凱可本人更適合填補這個空缺呢？這位前2015年的美聯塞揚投手，雖然在之後的賽季經歷狀態起伏，但他仍是聯盟當中最能讓對手打出軟弱擊球的選手，特別是讓對手打出軟弱擊出滾地球。

凱可回鍋的機率比起岡薩雷茲還要來得高，太空人隊先前透過交易補強內野手狄亞茲（Aledmys Diaz），簽下外野手布蘭特利（Michael Brantley），再加上柯瑞亞（Carlos Correa）本季預計會以完全健康的狀態回歸，這都降低了太空人隊對岡薩雷茲的需求。

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