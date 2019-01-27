澳網》喬帥直落3馴蠻牛 七冠王史上第一勇

喬科維奇第7度奪冠，榮膺澳網賽史第一人。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019澳洲網球公開賽男單壓軸戰意外一面倒，喬科維奇（Novak Djokovic）無愧為現任世界球王，挾絕對優勢6：3、6：2、6：3馴服了同梯宿敵、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal），來自塞爾維亞的喬帥第7度奪冠，榮膺澳網賽史第一人。

31歲的喬帥揮別傷痛等狀況東山再起，延續27勝25負對戰紀錄，冠軍戰徹底壓制年長1歲的「蠻牛」，更打破納達爾本屆6連勝、1盤未失的不敗金身，並繼2008、2011、2012、2013、2015及2016年後，第7度在墨爾本公園封王。喬帥也超越瑞士37歲老將費德爾（Roger Federer）、澳洲傳奇賢拜愛默生（Roy Emerson）共同保持的6冠紀錄，躍居賽史首位「七冠王」，而且7回決賽都攻頂成功，迄今維持滿百勝率，堪稱南半球的「澳網之王」。

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喬科維奇擊敗納達爾奪冠。（美聯社）

這也是喬帥生涯第三回連續横掃三大滿貫（皆為溫網、美網及跨季澳網）金盃，累計15冠到手，也緊追四大賽17冠的納達爾、20冠獨走的費爸，本季接下來三個大滿貫賽事，還有大好機會持續進逼。至於納達爾臨場失常攻頂受挫，無緣繼2009年後，相隔10載再度澳網掄元，也未能樹立公開年代首見、網壇第三位兩度包辦四大賽的里程碑。

當代接發球高手喬帥率先破發，3：0強勢開局，反觀左手持拍的「蠻牛」失誤連連，好不容易保發，卻始終突破不了頭號種子發球局，首盤很快拱手讓人。次盤喬帥底線防守固若金湯，雙手反拍大角度回擊依舊犀利，第5、7局接連兩度突破，順勢再下一城。兩盤在手的喬帥，聽牌第3盤毫不放鬆，第3局再次破發，又把差距拉開，最終還破了第2種子無路可退發球局，總計只花2小時4分鐘直落3出線。

納達爾。（歐新社）

納達爾被直落三。（歐新社）

喬科維奇第7度奪冠，榮膺澳網賽史第一人。（法新社）

喬科維奇奪冠後激動慶祝。（路透）

喬科維奇與納達爾英雄惜英雄。（路透）

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