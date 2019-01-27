世桌賽國手選拔》王泰崴逆轉山豬出線 自認贏在這一點

合庫新秀王泰崴首度入選世桌賽國手。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕108年度桌球國手排名賽今天激戰落幕，合庫新秀王泰崴在男子組第二次決賽最終戰，克服局數1:3落後，以4:3逆轉擊退一銀隊「山豬」廖振珽，一舉拿下世錦賽及亞錦賽國手門票。

去年因入伍當憲兵4個月未練球的王泰崴，去年底退伍後積極找回球感，他昨天在第一次決賽衝關賽不敵彭王維，今天在第二次決賽捲土重來，連續解決兩名合庫隊友馮翊新、黃建都。

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最後一戰，王泰崴在局數1:3落後下絕地大反攻，先以11:9、12:10追回兩局，將廖振珽逼進決勝局，決勝局又在3:5落後時連拿6分，以9:5反超，廖振珽雖然兩度追到1分差，王泰崴仍有驚無險以11:9鎖住勝利，生涯首度入選世錦賽及亞錦賽國手。

王泰崴表示，去年底他在倒數第二輪選上國手後，已經達成目標，這次排名賽只求盡力打，沒想到能入選世錦賽。能擊退廖振珽，完全是贏在心態，比對手更能放開去打，「他的實力、世界排名都優於我，我輸他很正常，贏了算賺到。」

女子組方面，國泰女將劉馨尹在第二次決賽以4:2力退隊友劉昱昕出線﹔青奧國手蘇珮綾則在第三次決賽先後擊退黃歆、黃禹喬，決賽再以4:1擊敗昔日國泰隊友李昱諄，搭上國手末班車。

國泰女將劉馨尹再度入選世錦賽國手。（桌協提供）

蘇珮綾搭上世錦賽國手末班車。（桌協提供）

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