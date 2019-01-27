SBL》麥班達遭趕出場 台銀天使三分彈「準絕殺」璞園

天使飆進致勝3分球。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕目前戰績仍吊車尾的台銀，今面對璞園，天使狂砍39分，加上最後4.3秒的關鍵三分彈，率隊以103：102險勝，終止3連敗。

璞園強森今未登錄，僅由凱爾單洋將作戰，台銀首節靠著張博勝、天使輪流開火，掌握領先優勢，且第1節尾聲，璞園主帥麥班達因抗議吞下技術犯規。易籃後，璞園追到2分落後，雙方火藥味十足，該節倒數2分鐘時，麥班達又吞下1次技術犯規被驅逐出場。

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麥班達抗議裁判判決被吹技術犯規。（記者林正堃攝）

決勝節戰況膠著，最後11.7秒時，陳堅恩三分球出手遭陳昱瑞犯規，且穩穩在罰球線上收下3分，助隊取得2分超前，但4.3秒時天使飆進關鍵三分球，率台銀以1分差險勝。

陳昱瑞對陳堅恩犯規險成罪人。（記者林正堃攝）

此役天使攻下全隊最高39分、9籃板，泰勒20分次之，天使表示，這是他職業生涯新高。對於天使的表現，台銀教練韋陳明表示肯定，「他只要能解決太過黏球的問題，就是個相當物超所值的球員，他還可以更好。」

天使上籃得分。（記者林正堃攝）

璞園凱爾與陳堅恩皆攻下全隊最高17分，主帥麥班達因吞下2次技術犯規，生涯首度遭驅逐出場，賽後麥總表示，感覺非常奇怪，應該是得在場上與球員並肩作戰，卻只能看直播，他委屈地說：「第1次抗議是為了激勵球員，但第2次是在罵自己的球員，不知道為何被吹技術犯規。」

賽後裁判開會討論，認為麥班達兩次技術犯規都是因為針對裁判，下一場將遭到禁賽，而璞園方面則表示，若確定禁賽將進行申訴。

凱爾被吹違反運動道德犯規。（記者林正堃攝）

張博勝。（記者林正堃攝）

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