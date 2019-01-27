中職》大王扮領頭羊 陳傑憲：目標就是向柏融看齊

統一獅人氣球星陳傑憲27日出席TAG Heuer錶代言活動，與球迷近距離互動，並分享球場及生活點滴。（記者羅沛德攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕近2年完整球季，獅隊球星陳傑憲單季都敲出至少165支安打，打擊率也都超過3成5（前年3成87、去年3成56），他期許自己慢慢進步，也以昔日勁敵兼好友「大王」王柏融為目標。

陳傑憲和王柏融這2年的安打王或打擊王之爭，都是中職賽場的焦點好戲，陳傑憲前年擊出169安，輸給大王稱霸安打榜的178安，但他去年以165安奪魁，抱回生涯首座安打王，今年則希望能突破170安，繼續挑戰自己。

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「至於打擊率，希望可以維持3成5以上，像柏融就是打得很好，其實我的目標真的是向柏融看齊，他真的滿強的。」陳傑憲說，大王是台灣打者的代表，如今加入日職，希望他在日本能打出好成績，「對於也想旅外的台灣選手更有幫助，證明台灣這些數據在國外也是可行的。」

統一獅人氣球星陳傑憲27日出席TAG Heuer錶代言活動，與球迷近距離互動，並分享球場及生活點滴。（記者羅沛德攝）

從中職拚到日職，王柏融激勵不少球員，陳傑憲說，旅外是每個運動員的夢想，大王的例子會讓大家覺得很多事都有可能，「希望他在那邊打得好，人家就會覺得其實台灣實力也不差。」

雖少了王柏融一起在中職舞台競逐，陳傑憲對好友有無限祝福，「等於是之前我們在看王建民賢拜，台灣之光的感覺，柏融跟我年紀相仿又是朋友，他現在旅外，我一定會更加支持他，更希望他打好，希望他去證明實力，真心祝福他！」

王柏融背負台灣球迷和所屬球隊日本火腿的期待，陳傑憲不想給他太多壓力，但會一直為他加油，「希望他在那邊走得好，我們後面的人也會更好，他算我們這世代的領頭羊。」

陳傑憲也已用成績證明自己是新世代強打，雖跟其他球員一樣懷抱旅外夢，但他說：「我覺得我實力沒到那邊，但人每年都會進步，有機會的話當然也會想，只是不會很強求，順其自然，等到有實力被看見，人家自然會來找你。」

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