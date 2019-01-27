澳網》七冠王喬帥歷經傷痛 東山再起百感交集

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）於2019澳網球男單壓軸戰展現壓倒性優勢，6：3、6：2、6：3馴服西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal），破紀錄第七次墨爾本公園封王，來自塞爾維亞的世界球王表示，一年前此時仍還在手術後復健，如今卻能再次奪冠，內心感受五味雜陳，「我們都歷經傷痛才能重新站上頒獎台，感覺非常神奇。」

賽後被主持人譽為「澳網之王」、「真正世界第一」的頭號種子喬帥，不忘盛讚第2種子納達爾表現神勇，打敗許多年輕球手重返決賽，「納達爾是值得尊敬的對手，他祝賀我的那些話，我也一樣要回送給他，他去年9月後就不能參賽，這大半年來有太多、太多年輕好手冒出頭，可是你還是打敗了他們。」喬帥回憶過去12個月經歷種種，令他更加珍惜當下，「納達爾和我都動了手術，現在我們能夠站在各位面前，此刻我更抱著冠軍獎盃，確實非常美妙，感覺太神奇了。」

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喬科維奇。（法新社）

身為澳網史無前例「七冠王」，喬帥由衷感謝現場球迷熱情加油，「這項賽事越來越棒，你們對我們的愛，毫無疑問會讓我們不斷回來參加比賽。」他也強調，團隊和家人支持非常重要，「若沒有在我痛苦時容忍包容，我就沒有今天的成就，妻子和小孩沒來現場，仍在電視前看我比賽，父母和兩個兄弟更為我犧牲許多，讓我實現夢想，我知道這一切都不是理所當然。

屈居亞軍的納達爾，也展現風度祝賀亦敵亦友的喬帥，「今天他打出不可思議的網球，感謝支持這項比賽的所有人，我對大家的感謝難以言盡，尤其各界辛苦付出。」納達爾認為，這兩週留下難忘體驗，「我情緒起伏很大，今晚確實不是最佳狀態，喬科維奇打的太棒了。過去一年我經過許多痛苦時刻，去年澳網我也傷退，美網後甚至一直缺席，這感覺很糟，雖然我最終沒拿冠軍，但能從傷病恢復，依然非常重要。我會繼續努力，成為更好的球員。」

納達爾。（法新社）

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