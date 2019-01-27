NBA》被歧視的痛他懂 林書豪邀受歧視高中生共進晚餐

林書豪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪的身分讓他在美國社會當中遭受到許多歧視，成為NBA球員後的他更了解在球場上受到種族歧視是什麼感覺，因此當他知道有兩位高中球員在場上遭到對手的歧視和嘲諷時，他便邀請他們一同共進晚餐，並觀賞老鷹隊的比賽。

根據《CBS Sports》記者Herlin報導，辛辛那提高中的兩位球員史塔克曼（Nathan Stockman）和傑佛森（Bobby Jefferson II），在全美天主教聯盟比賽時，在比賽被對手歧視和嘲諷，林書豪得知後便主動聯繫這兩位球員，邀請他倆與他們的家人來到亞特蘭大，觀看老鷹隊的比賽，並在賽前與他們見面，在前一天與他們在P.F. Chang's（美國著名亞洲餐館）共進晚餐。

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林書豪說：「對我來說，要在賽前賽後見到他們有點困難，因為對我來說要相當專注在比賽上，否則比賽就結束了，另外在場上時有時候人真的太多，事情會變得有些混亂。我想要好好地見見他們與他們的家人，希望有更多的時候能夠跟他們對話。」

史塔克曼在南韓出生，並被一個辛辛那提的家庭所領養，傑佛森是非裔美籍的美國人，他倆是聖澤維爾（St. Xavier）高中唯二非白人球員。他們在比賽當中受到其他學生大聲地以種族歧視字眼嘲諷他們，史塔克曼聽到他人大喊：「P.F. Chang's（美國著名亞洲餐館）」，並諷刺他們眼睛小、不擅運動。

傑佛森則是在他要踏上球場時遇到警察，並被該名警察拍掉球後說：「Bobby（傑佛森的名字）販毒、Bobby吸安（安非他命）、Bobby享受社會福利、Bobby不識字。（美國人對黑人的刻板印象）」傑佛森最後以優秀的成績畢業，隨後進入常春藤聯盟的達特茅斯學院。

這兩人的故事成為辛辛那提的大新聞，這座城市近年來不斷在處理種族歧視的問題，《 CloseUp360》的這則報導吸引了林書豪的注意，使得他想要去連絡這兩人，林書豪很喜歡他們兩個人將侮辱轉換成動力的行為。（史塔克曼將P.F.Chang's的商標放在自己的鞋子上）

林書豪說：「這件事對我來說也是很重要的，過去他人也會用閒言閒語描述我、或認為我就是個那樣的人，而我會把這些負能量化做燃料以及動力。」「有件事我一直在強調，就是如果你讓其他人將你脫離正軌，並因此感到憤怒或者失望，他們就贏了。」「那就是他們的目標，所以要確定你不要把他們的錯誤加重在你自己的錯誤身上，如果你能學會如何將這些事情正確地處理好，你就能夠正面運用它，這能夠讓你自己變得更好，還能激勵自己，並將他們原本用來傷害你的東西正面地啟發你自己。」

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