SBL》胡凱翔飆生涯新高31分 裕隆本季首勝富邦勇士

胡凱翔狂飆31分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕裕隆今迎戰富邦勇士，本季前3次交手都吞下敗仗，此役外線火力解放，全隊飆進15記三分球，加上胡凱翔砍下生涯新高31分，終場以105：75獲勝，終止近期4連敗。

裕隆近期飽受傷兵困擾，呂政儒、盧冠良、周柏臣今高掛免戰牌，讓裕隆教頭李啟億自嘲地表示，都快可以組一支國家隊了；不過李啟億透露，除了周士淵外，其餘球員預計年後都能夠回歸。

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今面對本季剋星勇士，裕隆投進15顆三分球，命中率高達63%，其中又以胡凱翔狀況最為火燙，三分球6投5中，攻下31分、3助攻，寫下生涯新高，他說：「賽前教練和隊友不斷鼓勵我，政儒也跟我說，我如果不進攻，隊上也沒其他人了，放開來打。」

勇士本季取得對戰優勢，今卻以30分之差慘敗，賽後教練許晉哲表示，「他們想贏球的企圖心強烈，替補的球員也想證明自己，各方面數據都贏過我們。」

勇士賈西亞繳出全隊最高15分、9籃板，劉韋辰14分次之。

林力仁抄球成功發動快攻被推出場外，他乾脆坐在觀眾席聊天，被許晉哲虧才趕緊回場上。（記者林正堃攝）

林力仁上籃被犯規後衝到場外和隊友又是一陣哈啦。（記者林正堃攝）

林力仁抄球成功。（記者林正堃攝）

史貝斯被犯規球進後向林孟學展示肌肉。（記者林正堃攝）

史貝斯被犯規球進。（記者林正堃攝）

林韋翰勾射得分。（記者林正堃攝）

林韋翰假切真傳。（記者林正堃攝）

林韋翰被吹技術犯規後用場上表現吐怨氣。（記者林正堃攝）

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