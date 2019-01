羽球》感人！ 瑪琳腿傷倒地退賽 賽娜封后這舉動超暖（影音）

瑪琳因傷退賽。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕印尼大師賽女單決賽,由去年世錦賽冠軍、西班牙名將瑪琳(Carolina Marin)對決印度前球后賽娜(Saina Nehwal)展開廝殺,瑪琳右腿傷勢復發無奈退賽,賽娜拿下今年第一冠。

瑪琳生涯和賽娜交手過11次,有著6勝5敗的對戰優勢,去年兩次交手都是瑪琳獲勝,而賽娜去年也曾闖進印尼大師賽決賽,不過當時敗給世界球后戴資穎屈居亞軍。

瑪琳第一局開始就先連拿3分,未料在9:2領先時,縱身跳起回擊傷到右腿,瑪琳倒地時表情相當痛苦,雖然仍一度硬著頭皮再戰,但最後仍無法支撐下去,不得不宣布退賽,比賽僅進行10分鐘,由賽娜拿下了印尼大師賽女單冠軍,今年首冠入袋。

瑪琳受傷倒地,賽娜第一時間上前慰問並給予協助,留下溫馨的比賽畫面,賽娜賽後在推特上發文表示,這不是她所樂見的結果,受傷是球員的噩夢,很不幸瑪琳發生這樣的事,「她是我心目中最棒的女子羽球選手,希望她能盡快康復重返球場。」

瑪琳因傷退賽,只能屈居亞軍。(歐新社)

瑪琳因傷退賽。(歐新社)

賽娜非常關心瑪琳傷勢。(法新社)

賽娜奪下今年首冠。(美聯社)

Not the way I wanted it in the finals of #indonesiamasterssuper500 ... injuries are worst for players and it was very unfortunate to see @CarolinaMarin the best player in women’s badminton to face it today in the match .. I wish u a very speedy recovery come back soon pic.twitter.com/yMsQWetmkk