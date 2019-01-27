羽球》感人！ 瑪琳腿傷倒地退賽 賽娜封后這舉動超暖（影音）

瑪琳因傷退賽。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕印尼大師賽女單決賽，由去年世錦賽冠軍、西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）對決印度前球后賽娜（Saina Nehwal）展開廝殺，瑪琳右腿傷勢復發無奈退賽，賽娜拿下今年第一冠。

瑪琳生涯和賽娜交手過11次，有著6勝5敗的對戰優勢，去年兩次交手都是瑪琳獲勝，而賽娜去年也曾闖進印尼大師賽決賽，不過當時敗給世界球后戴資穎屈居亞軍。

請繼續往下閱讀...

瑪琳第一局開始就先連拿3分，未料在9：2領先時，縱身跳起回擊傷到右腿，瑪琳倒地時表情相當痛苦，雖然仍一度硬著頭皮再戰，但最後仍無法支撐下去，不得不宣布退賽，比賽僅進行10分鐘，由賽娜拿下了印尼大師賽女單冠軍，今年首冠入袋。

瑪琳受傷倒地，賽娜第一時間上前慰問並給予協助，留下溫馨的比賽畫面，賽娜賽後在推特上發文表示，這不是她所樂見的結果，受傷是球員的噩夢，很不幸瑪琳發生這樣的事，「她是我心目中最棒的女子羽球選手，希望她能盡快康復重返球場。」

瑪琳因傷退賽，只能屈居亞軍。（歐新社）

瑪琳因傷退賽。（歐新社）

賽娜非常關心瑪琳傷勢。（法新社）

賽娜奪下今年首冠。（美聯社）

Not the way I wanted it in the finals of #indonesiamasterssuper500 ... injuries are worst for players and it was very unfortunate to see @CarolinaMarin the best player in women’s badminton to face it today in the match .. I wish u a very speedy recovery come back soon pic.twitter.com/yMsQWetmkk — Saina Nehwal （@NSaina） 2019年1月27日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/