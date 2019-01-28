羽球》讚戴資穎假動作多 瑪琳指前十好手都在同一等級

西班牙名將瑪琳。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕三屆世錦賽冠軍、里約奧運金牌的25歲西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）日前接受專訪時說，世界女單前十好手都在同一個等級，也提到世界球后戴資穎打球有很多的假動作，表現真的很棒。

根據印度媒體《Sportstar》報導，瑪琳認為，女單前十好手都在同一個等級，每位球員都能贏得巡迴賽，「我認為必須準備好要對抗她們所有人，因為某天我贏了其中一人後，另一天卻輸給對方。現在前十好手的等級都相同。」

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世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

《Sportstar》提到，戴資穎似乎比其他人更技高一籌，對此瑪琳指出，戴資穎有很多的假動作，表現非常好，整年都維持高檔表現。瑪琳說，「對我來說，很難整年都有著高檔表現，因為我們必須參加許多比賽，希望今年自己能保持健康」

對於羽球頂尖好手一年至少要打12站巡迴賽，瑪琳表示，「大多球員都覺得這很瘋狂，因為不可能一整年都保持健康，有時候受傷了，我們需要休息。」

此外，對於2020年東京奧運，瑪琳渴望想再獲另一面金牌，也提到地主日本好手奧原希望、山口茜將會非常努力。

西班牙名將瑪琳昨天在印尼大師賽決賽中傷退。（資料照，歐新社）

不過，瑪琳昨天在印尼大師賽冠軍戰中右腿受傷，無法再戰，她當下落淚，無奈因傷退賽。她賽後也在社群媒體推特上發文，感謝球迷們的關心。

pic.twitter.com/buWL7s9crU — Carolina Marín （@CarolinaMarin） 2019年1月27日

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