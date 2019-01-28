MLB》印地安人三壘先發人選 官網點名張育成

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人官方網站今天撰文分析開季的內野陣容，上季打出生涯年的工具人拉米瑞茲（Jose Ramirez）可能繼續擔任三壘守備外，還點名台灣小將張育成是三壘先發後補人選之一。

現年23歲的張育成被列為印地安人2018潛力好手第6名，去年在3A繳出13轟、62分打點，打擊三圍是0.256/0.339/0.411。他之後投入亞利桑那秋季聯盟，表現出色，共出賽23場，打擊三圍0.337、0.396、0.523，多項數據居聯盟前10名，29安、4轟、17分打點也是全隊之冠。

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去年張育成在3A除了守游擊外，還多守了三壘、二壘。官網認為，為了讓拉米瑞茲重回二壘，奇普尼斯（Jason Kipnis）守外野，張育成是個三壘人選。

拉米瑞茲。（資料照，今日美國）

印地安人內野陣容除了明星強打林多（Francisco Lindor）是不動游擊外，官網預測拉米瑞茲仍是先發三壘人選，奇普尼斯為先發二壘，一壘為包爾斯（Jake Bauers），指定打擊為山塔納（Carlos Santana）。其中，包爾斯和山塔納可能會分擔一壘守備。

拉米瑞茲上季打出39轟、105分打點、打擊率0.270，去年在美國聯盟MVP票選獲得第三名。印地安人去年季末為了讓三壘手迪亞茲（Yandy Diaz）上場，讓拉米瑞茲守二壘，但季後印地安人把迪亞茲送至光芒，官網認為拉米瑞茲仍是先發三壘最佳選擇。

印地安人去年季後交易掉工具人E.岡薩雷茲（Erik Gonzalez），該筆交易中則換來內野手莫洛夫（Max Moroff）。官網撰文分析，莫洛夫守備的多功能性，可讓他成為二壘、三壘、游擊的後補人選，去年他在海盜出賽26場，有3轟、9分打點、打擊率0.186的成績，官網點名他和張育成都是三壘後補人選。

另外，奇普尼斯過去兩個球季打擊火力下滑，上季雖有18轟、75分打點，打擊率只有0.230。若奇普尼斯移防至外野，莫洛夫就有望搶二壘位置。

奇普尼斯過去兩季打擊火力嚴重下滑。（資料照，美聯社）

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