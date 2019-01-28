NBA》出席雷霆老戰友背號退休儀式 杜蘭特超拚！

杜蘭特（左）和柯利森（右）一同經歷超音速隊至雷霆隊的變化。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯15年皆效力雷霆的柯利森（Nick Collison）去年宣布告別球場，球隊為了表彰他多年貢獻，將在3月舉行球衣背號退休儀式，前隊友杜蘭特（Kevin Durant）表態必定出席。

柯利森15年在為雷霆和前身西雅圖超音速隊共計出賽602場、638助攻、258阻攻、2561籃板、296抄截、2846分，在雷霆隊史各項數據皆榜上有名，而他也是雷霆遷至奧克拉荷馬市後首位背號退休的球員。

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現效力勇士隊的杜蘭特曾和柯利森共事9年，一同經歷了超音速隊到雷霆隊的變化，杜蘭特十分感謝老大哥在菜鳥時期的提攜，「他是我的兄弟，我很高興我的籃球旅程中遇到這樣的人。」而柯利森也在退休宣言中特別提到杜蘭特，「我很想念他」，亦師亦友之間的情誼相當珍貴。

ESPN記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，杜蘭特將於美國時間3月19日客場對灰狼之戰結束後隨即飛往奧克拉荷馬市出席隔日的退休儀式，雷霆會安排好當日住宿事宜，但一結束後杜蘭特得盡快返回奧克蘭，勇士在21日於主場開戰，舟車勞頓的過程相當累人。

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