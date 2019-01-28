MLB》紅襪造訪白宮延期 美聯MVP貝茲不想參加

貝茲表態不參加白宮之旅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018年世界大賽冠軍的紅襪原預定美國時間2月15日前造訪白宮皆受表揚，因政府營運出狀況而延至5月，但去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）已表態不會參加。

貝茲今出席美國棒球作家協會餐會，接下美聯年度最有價值獎項，接受《The Boston Globe》訪問時除了提到獲獎感覺及休季備戰狀態，還講到關於造訪白宮的事宜。

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「我不會去。」貝茲意志堅決的說，「我已經決定了。」至於為何不去並沒有說明，而不只貝茲率先表態，紅襪三壘手德弗斯（Rafael Devers）表明不願出席，投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）也沒有太大意願。

美國職業運動冠軍隊伍接受總統表揚已成傳統，但川普（Donald Trump）上任後爭議不斷，讓不少運動員拒絕出席白宮接受表揚，此次原訂2018年世界大賽冠軍紅襪隊在美國時間2月15日前造訪白宮，因政府營運出狀況，現已改至賽季期間的休兵日，預定安排在5月9日。

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