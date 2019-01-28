NBA》林書豪陷交易傳聞 老鷹教頭主動向他提過

林書豪和教練皮爾斯交談。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪本季繳出高效率表現，成為不少球隊覬覦的對象，對於子弟兵頻繁出現在交易流言，老鷹教練皮爾斯（Lloyd Pierce）並不忌諱談論此事。

老鷹隊重點栽培新秀T.揚恩（Trae Young），讓他有無線開火權，也影響到林書豪的發揮空間，儘管上場時間零碎仍有每場10.9分貢獻，4成73的投籃命中率更寫生涯新高，林書豪的好身手也「電」到其他球隊，拓荒者、鵜鶘等西部勁旅都曾傳出有興趣的傳聞。

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皮爾斯很清楚現在老鷹的情況，特別是球隊的未來目標相當明確，想利用交易換取重建資產就是一手段，皮爾斯也主動跟球員提流言一事，「我們有跟球員說，『季中截止日就在2月7日，現在開始流言會四處流竄，林書豪你就是其中一人，現在你是哪隊的瞄準對象呢？』」皮爾斯告訴《The Athletic》，「當你將這項議題放上公檯面討論，其實早已沒什麼好隱瞞，不用刻意避開這個話題。」

皮爾斯表示，他跟林書豪提過此事，而他本人也只是說了一句「自己每年都陷入交易流言」，皮爾斯認為，球員可以應對這樣的狀況，「當傳言開始之後，他們會開始跟經紀人談，你若能夠處理得當，也能夠輕鬆一些。」

近期傳出不少球隊對林書豪感興趣的傳聞，美國時間2月7日的季中交易截止前皆有無限可能。

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