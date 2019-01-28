NBA》現身尼克主場球迷向他致敬 「甜瓜」感慨萬分

「甜瓜」安東尼以球迷身份現身麥迪遜花園廣場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）曾是2003年黃金梯的成員之一，在場上叱咤風雲受人崇拜，如今卻連想好好留在NBA打一場都難，今天他回到熟悉不過的麥迪遜廣場花園，卻是以一名「球迷」的身分現身，讓他感慨萬分。

「這個球場對我來說意義重大，這裡依舊充滿能量。」安東尼接受現場電視轉播單位採訪時透露，今天他是來看好友魏德（Dwyane Wade）的比賽，「現在我走出家裡來到NBA球場其實是一件相當不容易的事，但我想來這裡看看魏德打球。」

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安東尼NBA生涯於金塊起步，2011年被交易至尼克，他曾在2014年於主場38分鐘狂飆62分，至今仍讓球迷津津樂道，安東尼在這一戰除了刷新個人紀錄，更締造尼克球員隊史單場比賽得分新猷。

然而，安東尼職業生涯卻走得相當不順，去年轉戰雷霆表現不如預期，今年被送到火箭只打了10場就被送到公牛，失業也只是遲早的事。

安東尼今回到尼克主場觀賽，現場球迷送上暖心掌聲致敬，讓他感慨萬分，安東尼希望下次是以球員的身分接受歡呼，而魏德也深信安東尼的身手絕對能幫助球隊，想要繼續延續籃球生涯不是問題。

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